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İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor

İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.