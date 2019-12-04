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İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor
İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
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İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz