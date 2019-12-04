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Bursa-Ankara karayolu kara teslim
Bursa-Ankara karayolu beyaza büründü
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Her yıl yoğun kar yağışından dolayı zaman zaman kapanan ve trafik kazalarının meydana geldiği Bursa- Ankara karayolu Mezitler mevkiinde sabaha karşı kar yağışı başladı. Kısa sürede yolun çevresi beyaza bürünürken, yol güzergahını kontrol eden bölge trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri uyarıyor. Bölgede hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışı devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz