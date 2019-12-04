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Trabzonspor aşkı evde "müze" kurdurdu

İLYAS GÜN - Trabzon'da 13 yaşında ilk bordo-mavi formasını satın alan ve o günden bugüne çoğu maçlarda giyilmiş 400 forma biriktiren Trabzonspor tutkunu 40 yaşındaki Sedat Yeşilyurt, formalar için evinde "müze" oluşturdu.

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Trabzon'da doğup büyüyen ve daha sonra Samsun'a yerleşen Sedat Yeşilyurt, Trabzonspor aşkı ile 27 yıldır takımının formalarını biriktiriyor.

Trabzonspor'un ilk şampiyon olduğu 1975 yılından bugüne kadar tüm sezonlara ait efsane futbolcuların formalarına sahip olan Yeşilyurt, son 5 yıldır ise Trabzonspor'un Süper Lig'deki tüm sezonlarda giydiği formları topladı.

Türkiye'den ve yurt dışından birçok kişiyle bağlantı kurarak koleksiyonunu geliştiren Yeşilyurt, Trabzonspor'un efsane futbolcularının terlettiği formaları evinde şifreyle girilebilen "Trabzonspor Forma Müzesi"nde sergiliyor.

- "Özellikle 70'li, 80'li ve 90'lı yıllardaki formalara ulaşmak çok zor"

Yeşilyurt, AA muhabirine, Trabzonspor'un 1992 yılında taraftar için satışa çıkarılan formasını satın alarak forma biriktirmeye başladığını anlattı.

Trabzonspor'un 1992 yılından itibaren satışa çıkan tüm formalarını satın aldığını ve sakladığını belirten Yeşilyurt, "Trabzonspor aşkı içimde olduğu sürece forma biriktirme sevgisi içimde her zaman vardı. Son 5 yıldır ise Trabzonspor'un ilk şampiyon olduğu 1975 yılından itibaren futbolcularının sahada terlettiği formaları biriktirmeye başladım. Özellikle 70'li, 80'li ve 90'lı yıllardaki formalara ulaşmak çok zor. Her formanın bende ayrı hatırası ve hikayesi var. Bu formaları elde etmek için çok fazla insan tanımak ve çok fazla kişiye ulaşmak zorundasınız. Bunun için büyük bir zaman ve emek sarf ettim." ifadelerini kullandı.

- Ekibi Trabzonspor'un maçlarında taraftarın giydiği formaları tarıyor

Yeşilyurt, Trabzonspor'un ilk şampiyon olduğu 1975 yılındaki formaya Uşak'ta yaşayan bir forma koleksiyoncusu sayesinde sahip olduğuna işaret etti.

Türkiye'de forma biriktiren ve elinde Trabzonspor forması bulundurduğunu öğrendiği herkese ulaşmaya çalıştığı söyleyen Yeşilyurt, şöyle devam etti:

"Misal vermek gerekirse, 3-5 kişilik bir ekip oluşturup, Trabzonspor'un iç saha maçlarında farklı tribünlere arkadaşlar göndererek, orada insanların üzerindeki eski sezonlara ait formaların tek tek fotoğraflarını çekerek kişilerin irtibat numaralarını aldık ve daha sonra orijinalliklerini ve hangi yıllara ait olduklarını gazete dergi ve fotoğraf arşivlerimden araştırarak doğruluğunu tespit ettikten sonra o formaları koleksiyonuma almaya başladım. Türkiye'de ulaşamadığım bazı yıllara ait formaları da yurt dışından buldum. Çünkü gurbette yaşayan insanlarımız Türkiye'ye gelip futbolculardan aldıkları formaları, bir daha yenisine ulaşmanın zorluğunu iyi bildikleri için yıllar boyunca daha fazla özenerek saklamışlar. Onun için de dünyanın birçok yerinden Trabzonspor forması bulma şansım oldu."

- "Amacım Trabzonspor'un giymiş olduğu tüm formalara sahip olmak"

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Trabzonsporluların elindeki formalara ulaşmanın zor olmasına rağmen ulaştığını vurgulayan Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Yurt dışından görüşüp almaya karar verdiğim o formaların bir an önce elime ulaşması için büyük heyecan ve sabırsızlık yaşadım. Mesela, yurt dışından Türkiye'ye kargonun ulaşma süresi uzun zaman aldığından, satın aldığım formanın bir an önce elime ulaşması için formayı alacağım ülkeden Türkiye'ye gelecek olan ilk uçaktaki yolculara ulaşarak yanlarında getirmelerini rica ettik. Formayı getirmeyi kabul edenleri de havalimanında karşılayarak teslim aldım ve bu şekilde sahip olduğum formalar da oldu. Bunun gibi tek tek anlatsam 400’ü aşkın formanın hepsinin bana gelmesinin bir hikayesi var. Amacım Trabzonspor'un giymiş olduğu tüm formalara sahip olmak. 1990 yılından sonraki sezonlara ait hemen hemen tüm formalara sahibim. 1970'li yıllardan 1975 ve 1978 şampiyonluk yıllarına ait iki formam, 1980'li yıllardan birisi 1983 şampiyonluk yılına ait olmak üzere 7 adet formam, 90'lı yıllardan günümüze kadar ise içinde kupalar kaldırdığımız ve iz bırakan birçok maçta giyilen formalar olmak üzere, yaklaşık 300'ünün maçlarda giyildiği 400'ü aşkın Trabzonspor formam var."

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