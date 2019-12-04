Abant'ta göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak göle düşen arabadaki 2 birey kendi olanaklarıyla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, tabiat parkındaki göl etrafında kullandığı arabayla dolaşan Arzu D, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle direksiyon kontrolünü kaybetti.

Göle doğru kayarak suya gömülen arabadaki sürücüyle yanındaki arkadaşı, kendi olanaklarıyla taşıttan çıkarak kıyıya geldi.

Arzu D. ve dostu daha sonra jandarma takımlarıyla tatilcilerden destek istedi. Hadise yerine gelen jandarma takımları Arzu D. ve arkadaşının aracına alarak ısınmalarını sağladı.

Suya defineli haldeki araba, hadise yerine getirilen çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı.