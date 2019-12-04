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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - LONDRA
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