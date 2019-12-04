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Ankara'da kar yağışı - Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'ya yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

ANKARA Anadolu Ajansı - Ankara'da yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Şehir genelinde sabahın erken saatlerinde hafif biçimde yağan yağmur, Çankaya ilçesi Dikmen ve Oran mahalleleri ile Gölbaşı ilçesi İncek mahallesinde kara döndü.

Kar yüksek kesimlerde toprak yüzeyini hafifçe örterken tesirini de artırarak devam ediyor.

Kentin ana atardamarlarındaki erişimde rastgele bir mesele yaşanmıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı takımlar ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
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