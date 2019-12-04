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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz