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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.