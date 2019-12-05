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Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali
Gazze kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kırmızı Halı Film Festivali başladı. Festivalin yapıldığı kullanılmayan Amer sinemasının avlusunda Gazzeliler ilgi gösterdi.
GAZZE (AA) - Gazze şehrinde bu sene 5'incisi tertip edilen Kırmızı Halı Film Şenliği başladı. Şenliğin yapıldığı kullanılmayan Amer sinemasının avlusunda Gazzeliler alaka gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz