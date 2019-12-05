Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi, sosyal medyada İstanbul Havalimanı'na methiyeler yağdırdı.

Davi, Twitter'dan paylaştığı videoda, eşi ve bebeğiyle İsveç'in başşehri Stockholm'e gitmek için bekledikleri İstanbul Havalimanı'na hayran kaldığını söyledi.

İstanbul'a bir tur için geldiğini aktaran şanlı oyuncu, video sürüklediği sırada bir yandan konuşarak, "İşte Türkiye'de İstanbul Havalimanı'ndayım. Gerçekten şahane görünen bir havaalanı. Hijyen. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.

Davi, Los Angeles ve John F. Kennedy dahil Amerika Birleşik Devletlerindeki havaalanlarının ise insanın içini daralttığını dile getirdi.

Konuşmasının başında ve İstanbul Havalimanı'nı anlattıktan sonra Amerika Birleşik Devletlerinde Başkan Donald Trump'a müteveccih azil soruşturmasını sert bir dille tenkit eten Davi, "Amerika Birleşik Devletlerini yine büyük yapma" lafı veren Trump'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Robert Davi, Amerika Birleşik Devletlerinde altyapının döküldüğünü ve Kongre'nin yurttaşlardan aldığı vergi boşa tükettiğini korundu.