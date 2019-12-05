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Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var" - LONDRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
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