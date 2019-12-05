Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi
Ankara'da yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretilen bir depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi Operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı
Başkentte bir ambara tertip edilen baskında, sahte alkol imalinde kullanılan 24 ton etil içki ile çok rakamda malzeme ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı takımlar, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' deyim edilen bir ambarda hijyenik olmayan şartlarda sahte alkol üretildiğini tespit etti.
Ambara yapılan baskında, sahte alkol imalinde kullanılan çok rakamda malzeme ile 24 ton etil içki ele geçirildi.
Plastik su ambarları içinde bulunan etil içki ile öteki malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte alkol imalinde kullanıldığı tanımlandı.
İşlemde nezaretine alınan B.Ç. ve Ö.A'nın, Emniyet Müdürlüğündeki operasyonlarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz