Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 08:29 TSİ

Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı

Altındağ ilçesinde aynı caddede bulunan gecekondularda yangın çıktı Kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangınlar, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, aynı sokakta bulunan 3 gecekonduda peş peşe yangın çıktı.

Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki birbirine yakın 3 gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, vaziyeti itfaiyeye bildirdi.

Boş olduğu tanımlanan gecekondulardaki alevler kısa vakitte gelişirken, bitişiğindeki konutlarda oturanlar da tahliye edildi.

Kısa vakitte yangın çıkan yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondulardaki yangına aynı anda müdahalede bulundu.

Kundaklama sonucu yangının çıktığı tanımlanan yangınlar, öteki gecekondulara atlamadan hakimiyet altına alındı.

Mahalle sakinleri yangından kısa müddet evvel bir kaç şahsın bölgeden koşarak uzaklaştığını belirtirken, polis ekipleri kuduklama olayına karışan şürkeli kişilerin bulunması ve yakalanması için çalışma başlattı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı mask
Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı
Başkentte balıkçılara yönelik şafak vakti denetim gerçekleştirildi mask
Başkentte balıkçılara yönelik şafak vakti denetim gerçekleştirildi
Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi mask
Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi
Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var" - LONDRA mask
Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var" - LONDRA
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı mask
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı
Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali mask
Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL