Ankara'nın Altındağ ilçesinde, aynı sokakta bulunan 3 gecekonduda peş peşe yangın çıktı.

Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki birbirine yakın 3 gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, vaziyeti itfaiyeye bildirdi.

Boş olduğu tanımlanan gecekondulardaki alevler kısa vakitte gelişirken, bitişiğindeki konutlarda oturanlar da tahliye edildi.

Kısa vakitte yangın çıkan yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondulardaki yangına aynı anda müdahalede bulundu.

Kundaklama sonucu yangının çıktığı tanımlanan yangınlar, öteki gecekondulara atlamadan hakimiyet altına alındı.

Mahalle sakinleri yangından kısa müddet evvel bir kaç şahsın bölgeden koşarak uzaklaştığını belirtirken, polis ekipleri kuduklama olayına karışan şürkeli kişilerin bulunması ve yakalanması için çalışma başlattı.