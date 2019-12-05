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Bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Bursa’da bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Alevler geceyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri iki saatlik çalışma sonunda yangını güçlükle söndürebildi.

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Yangın, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Azizler Sokak’ta bulunan Ferit F.’ye ait evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde sobayı yakan Ferit F. daha sonra uyuyakaldı. Devrilen sobadaki alevler bir anda tüm odayı sardı. Alevleri fark ederek kendisini dışarıya atan Ferit F. yanmaktan son anda kurtuldu. Evden çıkan alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hemen yangına müdahale ederken, sokağın dar ve ahşap evlerin ahşap olması nedeniyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi sonrası mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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