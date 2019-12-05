Bir çok Türk filmine konu olan İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü

İstanbul’un Çatalca ilçesinin İnceğiz Köyü’nde bulunan, tarihi milattan önceki dönemlere kadar uzanan İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü. Mağaranın bakımsızlıktan harabeye dönen son durumunu gören ziyaretçiler hayrete düştüklerini ifade ettiler. Mağara duvarlarına spreyle yazılmış yazılardan ve çöp yığınına dönmüş durumundan rahatsız olan vatandaşlar mağaranın onarılması ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Tarihi mağara Yeşilçam’da birçok filme de konu olmuştu. Kemal Sunal’ın ‘Salako’, ‘Davaro’ gibi filmlerindeki bazı mağara sahneleri bu mağaralarda çekilmişti. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip İnceğiz Mağaraları şimdilerde terk edilmiş durumda.

’İNCEĞİZ MAĞARALARI İNSAN ELİYLE YAPILMIŞ EN ESKİ MAĞARALARDAN BİRİ’

İnceğiz Mağaraları insan eliyle yapılmış en eski mağaralardan biri. İnceğiz kayalarının oyularak yerleşime dönüştürülmesinin bilinen yaklaşık tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Doğal yollarla oluşmuş kaya kovukların sonraki yıllarda insanlar tarafından işlenmesi, büyütülmesi sonucu 4-5 katlı bir apartman dairesi gibi birçok odadan oluşuyor. Tarihi ise M.Ö. 5500 yıllarına kadar iniyor. Mağarayı dikkatli gözlerle incelediğinizde doğal yollarla oluşmuş ilk kovukları ve daha sonra büyütülüp değişik amaçlarla kullanılmış odaları görmeniz mümkün.

“NE ZAMAN GELSEM BURAYI PİSLİK İÇİNDE GÖRÜYORUM”

İnceğiz Mağaraları’nın kötü durumda olduğunu belirten Burak Kurt, “Ne zaman gelsem burayı pislik içinde görüyorum. İnsanlar yediklerini içtiklerini yerlere atıyorlar. Şu anda da temiz görmedim. Bir çöp kutusu koymuşlar ama hepsini doldurmuşlar. Burada eski Türk filmlerinin çekildiğini de biliyorum. Kemal Sunal’ın Davaro filmi burada çekildi. Kötü bakılmış. Buraya önlem almaya çalıştılar aşağıya güvenlik koydular ama hiç fayda etmedi. İnsanlar buraya akşamları gelip içki içiyorlar. Duvarlara yazı yazıyorlar. Bunun önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin artırılması lazım” diye konuştu.

“GENÇLER AŞKLARINI DAĞA TAŞA KAZIYOR BENCE GÖNÜLLERİNE KAZISINLAR”

Tarihin korunması gerektiğini söyleyen Murat Aktuğ, “Burası tarihimiz. Ben Kemal Sunal’ın filminin çekildiği yer olarak biliyorum. Onun için burayı görmek ziyaret etmek için geldim. Duvarlarda bir sürü yazı var. Tarihimizi korumamız lazım. Milli değerlerimizi korumamız lazım. Hiç hoş değil gençler aşklarını dağa taşa kazıyor ama bence gönüllere kazısa daha iyi olur. Madem burası bizim tarihimiz, gece ve gündüz çalışabilecek güvenlik görevleri konulsa çok güzel olur” dedi.