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Adliye önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı

İstanbul Adalet Sarayı’nın önünden otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş açan ve yanındaki kadına, ‘Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi’ni çek’ diye bağıran şahıs tutuklandı. Magandanın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın yanında bulunan yoldan otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş eden ve yanındaki kadına ‘Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi’ni çek’ diye bağıran şüpheli Emrullah Kılıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılığa çıkarılan şüpheli Kılıç, ‘Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme’ ile ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, silahın kurusıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayı’nın yan yolunda kaldığı kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin, ‘Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesi’ni çek, Çağlayan Adliyesi’ni çek, çek adliyeyi’ şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaydı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi.

Şüpheli Emrullah Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme’ ile ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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