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Bayraktar TB2’ler Emniyete teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2’yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini açıkladı.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2’yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98’e ulaştı" ifadelerini kullandı.
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