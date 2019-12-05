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Bayraktar TB2’ler Emniyete teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2’yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini açıkladı.
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2’yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98’e ulaştı" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz