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Beyoğlu’nda mahalle sakinlerini sokağa döken yanğın

Beyoğlu’nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.