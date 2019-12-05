Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:10 TSİ

Beyoğlu’nda mahalle sakinlerini sokağa döken yanğın

Beyoğlu’nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Büyütmek için resme tıklayın

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panik içinde sokağa dökülen mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan eve müdahale ediyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için avcılara sıkı takip mask
Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için avcılara sıkı takip
Binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Adliye önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı mask
Adliye önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
Jandarma’dan bölücü terör örğütüne büyük darbe mask
Jandarma’dan bölücü terör örğütüne büyük darbe
Düğün salonlarına dadanıp bahşiş toplayan sahte garson mask
Düğün salonlarına dadanıp bahşiş toplayan sahte garson
Bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı mask
Bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Ankara Toptancı Hali’ndeki balıkçılara gece denetimi mask
Ankara Toptancı Hali’ndeki balıkçılara gece denetimi
Ankara’da uyuşturucu çetesi çökertildi mask
Ankara’da uyuşturucu çetesi çökertildi
Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü mask
Yolcu dolu minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için avcılara sıkı takip mask
Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için avcılara sıkı takip
Lübnan’da Başbakan adayı iş adamı Samir el-Hatib protesto edildi mask
Lübnan’da Başbakan adayı iş adamı Samir el-Hatib protesto edildi
Beyoğlu’nda mahalle sakinlerini sokağa döken yanğın mask
Beyoğlu’nda mahalle sakinlerini sokağa döken yanğın
Hükümet ile protestocular arasındaki görüşmeler devam ediyor mask
Hükümet ile protestocular arasındaki görüşmeler devam ediyor
Güvenli Sürüş teknikleri yarışında ambulans sürücüleri kıyasıya yarıştı mask
Güvenli Sürüş teknikleri yarışında ambulans sürücüleri kıyasıya yarıştı
Bayraktar TB2’ler Emniyete teslim edildi mask
Bayraktar TB2’ler Emniyete teslim edildi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL