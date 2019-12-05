Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 16:15 TSİ

TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi

Silivri TEM Otoyolu’nda yaşanan iki ayrı zincirleme kazada 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi. Hafif yaralanmalarla atlatılan kazalarda otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Kazalar nedeniyle trafikte de uzun süre aksamalar yaşandı.

Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Selimpaşa Köprüsü üzerinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin diğerinin üzerine çıkması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kazaya karışan sürücülerden biri, "Sağ şeritteki araç önüme kırdı. Ben de ani fren yapınca arka arkaya kaza oldu" dedi.

TEM Otoyolu’ndaki bir diğer kaza ise Silivri sapağında yaşandı. İddiaya göre önündeki tırı sollayan yolcu otobüsü, freni tutmayınca 4 araca çarptı. Kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan yolculardan çoğunun birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolculardan Mehmet Ağır, "Ben şoförün hemen arkasında oturuyordum. Otobüsün freni tutmadı. Zincirleme kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı. Bir diğer yolcu ise otobüsün tırı sollayınca duramayarak önündeki araçlara çarptığını söyledi. TEM Otoyolu’ndaki kazalar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.
# TRAFİK KAZASI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Artvin’de tünel içinde zincirleme trafik kazası mask
Artvin’de tünel içinde zincirleme trafik kazası
Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti mask
Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil takla attı mask
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil takla attı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolda araç refüje çıktı mask
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolda araç refüje çıktı
Yoğun sis zincirleme trafik kazalarına sebeb oldu mask
Yoğun sis zincirleme trafik kazalarına sebeb oldu
Otoyolda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi tırın altında kaldı mask
Otoyolda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi tırın altında kaldı
Alkollü sürücü süt tankerine çarptı bir kişi hayatını kaybetti mask
Alkollü sürücü süt tankerine çarptı bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta minibüs devrildi: 16 yaralı mask
Yozgat'ta minibüs devrildi: 16 yaralı
zincirleme trafik kazasında 2 yaralı mask
zincirleme trafik kazasında 2 yaralı
Kavacık mevkiinde meydana gelen kazada araç ikiye bölündü mask
Kavacık mevkiinde meydana gelen kazada araç ikiye bölündü
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı mask
Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı
Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı mask
Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Trafik kazasında acı tesadüf - KÜTAHYA mask
Trafik kazasında acı tesadüf - KÜTAHYA
Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı mask
Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı
Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı mask
Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı
Kıbrıslı Mücahitlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mask
Kıbrıslı Mücahitlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL