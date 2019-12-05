Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 18:49 TSİ

Günün Özeti Video Haberleri - 05.12.2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müslüman toplumuyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Londra’da Old Billingsgate binasında İngiltere’deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

    • ...

NATO Londra Deklarasyonu yayınlandı

NATO Zirvesi’nin ardından yayınlanan NATO Londra Deklarasyonunda “Terörizmin bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

    • ...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya yönetimi ile yapılan anlaşmaya ilişkin “Tabi başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği’ni de tahrik ediyorlar. Şimdi Dörtlü Zirve’de de Fransa ve Almanya da bu konunun üzerinde durdu. Biz gerekli açıklamaları yapınca da gene tabi Fransa maalesef bu işte hala rahatsızlığını devam ettiriyor” dedi.

        • ...

      Fransa’da emeklilik reformuna karşı grev ve protestolar başladı

      Fransa’da milyonlarca işçi, Emmanuel Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek için greve başladı.

            • ...

        Ceren Özdemir’in katil zanlısı: ”O gün birini öldürmek istedim"

        Ordu’da evinin önünde balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A’nın sorgusu sürüyor.

                • ...

          Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı

          Suriye Geçici Hükumet’i hükumet başkanı Abdurrahman Mustafa liderliğinde Rasulayn Askeri Polis Karargahında toplandı. Toplantının ardından Suriyelilere eve dönün çağrısı yapıldı.

          göndermek için kutuyu işaretleyin

          Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
          Günün Özeti Video Haberleri - 05.12.2019 mask
          Günün Özeti Video Haberleri - 05.12.2019
          Ceren’in katili Ordu Ticaret Borsasında keşif yapmış mask
          Ceren’in katili Ordu Ticaret Borsasında keşif yapmış
          Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündeme dair açıklamalar mask
          Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündeme dair açıklamalar
          TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi mask
          TEM Otoyolu’nda 1’i otobüs 8 araç birbirine girdi
          Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı mask
          Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında bacağından bıçaklandı
          Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı mask
          Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

          Şehir Rehberi

          GİRİŞ YAP KAYIT OL