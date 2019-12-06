Benzin istasyonundaki şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi

Büyütmek için resme tıklayın

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde bulunan bir benzin istasyonunda aniden patlama meydana geldi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, istasyonda park halinde bulunan bazı araçlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Patlamanın yaşandığı zeminde çökme meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.