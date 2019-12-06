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9 milyon yıl öncesinin izlerini barındıran Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları

Elazığ’da 9 milyon yıl öncesinin izlerini barındırdığı ortaya çıkan yakın zamanda keşfedilen doğa harikası Saklıkapı ve Karaleylek kanyonların da yer tespiti yapılarak tescil işlemlerine başlandı.

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Elazığ’ın Baskil ve Keban ilçeleri sınırında Karakaya Barajı kenarında bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım’a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi. Vali Kaldırım keşfedilen kanyonlardan birine Saklıkapı diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leylekerin ismi verdi. 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen dünyanın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları için ise valilik koordinesinde tescil işlemleri başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 6 kişilik ekip, bölgeye giderek kors ölçüm aletiyle yer tespiti yaptı. Yapılan çalışmada yaklaşık 4,5 kilometrelik uzunluğa sahip Saklıkapı Kanyonunun Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyü ile Keban İlçesine bağlı Topkıran köyü sınırları içerisinde yer aldığı belirlendi. Karaleylek kanyonunun ise Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyü sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

Valilik koordinesinde yapılan çalışmalarda her iki kanyonun da tabiat varlığı olarak tescil edilebilmesi için gerekli bilgilerin Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletileceği bildirildi.

KARALEYLEK KANYONU TÜRKÜ OLDU

Öte yandan, yeni keşif kanyonlardan Kara Leylek için Türk Halk Müziği Sanatçısı Aygün Çam tarafından Türkü yapıldı.Çam, yaptığı besteyi kayıt altına alarak paylaşımda bulunurken, bağlaması ile de konyanlar bölgesini ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım’a söyledi.

Diğer taraftan, kanyonların turizme kazandırılması için planlanan yüzer iskelelerin proje çalışmasının da başlatıldığı kaydedildi.

Her iki kanyonun da doğal formasyon itibarı ile çok ilginç bir yer olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım,"Bu tür kanyonların keşfedilip turizme sunulması sadece bu bölge için değil, Türkiye için de müthiş bir kazanımdır.Bizlerde her iki kanyonun turizme kazandırılması için çalışmalarımızı bir süredir devam ettiriyoruz. Son olarak tam yer tespitini yaptırdık ve tescillenmesi için gerekli işlemlere başladık"dedi.

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