Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:40 TSİ

Tunceli’de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi

Tunceli’de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi, o anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay, dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağdan kopan devasa kaya parçası düştü. Düşen kaya önce duvarı deldi ardından salonu aşarak anne Dilek ile 7 yaşında oğlunun bulunduğu odaya kadar girdi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan ilçe kaymakamlığı tarafından maddi zarara uğrayan aileye yardımcı olunacağı bildirildi.

Olay esnasında oğluyla birlikte yemek yediklerini anlatan anne Dilek Doğan, “Ben oğlumla birlikte oturma odasında yemek yiyordum. Ses gelince o şokla çocuğumu alıp balkona çıktım. Daha sonra tekrar içeri girdim baktım taş içeri girmişti" dedi.

Yaşadığı evin inşaatını imkansızlıklarla geçen yıl tamamladığını anımsatan baba Suat Doğan ise “Yapım sürecinde hem maddi hem de farklı şekillerde çok sıkıntılar yaşadım. Ailemle oturmak nasip olmadı. Çok şükür ki oğlum ve eşim sağ salim kurtulabildi. Şu an babamın yaşadığı eve sığındım. Sağ olsun İlçe Kaymakamı Harun Kazez destek veriyor. Yeniden ev kurmak çok çok zor. Allah düşmanımın başına bile getirmesin. Çok üzgünüm” diye konuştu.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Ayşe Karaman’ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler mask
Ayşe Karaman’ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler
17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında darp etti mask
17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında darp etti
Sağlık görevlisi madde bağımlısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı mask
Sağlık görevlisi madde bağımlısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı
Spor salonunda Otizmli çocuğu darp eden yaşam koçu kamerada mask
Spor salonunda Otizmli çocuğu darp eden yaşam koçu kamerada
Milli kick boksçu ve arkadaşının müebbet hapsi istendi mask
Milli kick boksçu ve arkadaşının müebbet hapsi istendi
Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen hırsız kamerada mask
Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen hırsız kamerada
Arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti mask
Arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti
Kıran-5 operasyonu kapsamında 1 ton esrar ele geçirildi mask
Kıran-5 operasyonu kapsamında 1 ton esrar ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Kadın Komandoların zorlu eğitimi mask
Kadın Komandoların zorlu eğitimi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tunceli’de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi mask
Tunceli’de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi
Soğukta üşüyen köpeği otobüse aldı yürekleri ısıtan o görüntüler kamerada mask
Soğukta üşüyen köpeği otobüse aldı yürekleri ısıtan o görüntüler kamerada
Gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları sokaklara döktü mask
Gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları sokaklara döktü
Günün Özeti - Videolu Haber İzle - 06.12.2019 mask
Günün Özeti - Videolu Haber İzle - 06.12.2019
9 milyon yıl öncesinin izlerini barındıran Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları mask
9 milyon yıl öncesinin izlerini barındıran Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları
Ayşe Karaman’ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler mask
Ayşe Karaman’ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL