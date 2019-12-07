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Esenyurt’ta ilçenin ortasında bir eşek ve yanındaki sıpası görenleri şaşırttı

Esenyurt’ta bir eşek ve sıpasının ilçenin ortasında yeşil alanda otlarken gören vatandaşlar şaşırırken, bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Zaman zaman yola atlayan eşek karşıya geçince tek kalan sıpayı da bir vatandaş kucaklayarak karşıdan karşıya geçirdi.

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Bir milyona yaklaşan nüfusu ve yoğun göç almasıyla dikkat çeken Esenyurt’ta ilçenin ortasında bir eşek ve yanındaki sıpasını çimenleri yerken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zaman zaman yola da çıkan eşek ve sıpası trafikte de tehlike oluşturdu. Eşeklerin sevimli hallerini gören vatandaşların bazıları birlikte fotoğraf çektirirken, bazıları ise onları cep telefonlarına kaydetti.

Sıpayı kucaklayıp karşıdan karşıya geçti

Eşek yoğun trafikte karşıya geçince yavrusu geçemedi. Bu sırada orada bulunan bir vatandaşın ise sıpayı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi ilginç anlar oluşturdu.

Sıpayı karşıdan karşıya geçiren bir vatandaş ise "Hatıra fotoğrafı çektirdim eski günlerimiz aklıma geldi" diye konuştu.
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