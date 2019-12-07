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Rus uçakları İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki El-Bara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı.

Suriye’de Esad rejimi destek veren Rus savaş uçakları, bu sabah İdlib çevresindeki El-Bara beldesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, en az 5 sivilin de ağır yaralandığını öğrenildi. Yerel kaynaklara göre Rus savaş uçakları, İdlib çevresindeki yerleşim bölgeleri vurmaya devam ediyor. Saldırıda büyük maddi hasarın da meydana geldiği, sivillere ait evlerde büyük hasar olduğu açıklandı. Beldede bazı dükkanların tamamen yandığı da aktarıldı. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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