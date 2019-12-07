Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 14:13 TSİ

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Önümüzdeki 4 maçı kazanmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de devre arasına kadar oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi.

+1
Büyütmek için resme tıklayın

Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyip, hayata geçirmeyi planladıkları ve içerisinde antrenman sahaları ile konaklama yerleri de bulunan " Futbol Köyü" projesini gazetecilere detaylı olarak anlattı.

Basın mensuplarının ara transfer dönemine yönelik çalışmalar hakkında yönelttiği soruları yanıtlayan Gevrek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 4 maçı kazanmak istiyoruz. Şu an transferi konuşmak doğru olmaz. Tabii ki devre arasında en iyi giden takımlar bile transfer yapmak için uğraşıyor. Bu futbolun içerisinde olan bir şey. Transfer nasıl ki yapılıyorsa, ayrılan da olabilir. Bunu konuşmak için doğru zaman değil. Devre arası geldiğinde teknik heyetle oturulur ve konuşulur. Şimdi cevap vermek doğru olmaz. Önümüzde 4 hafta var. Bu süreci en güzel şekilde değerlendirip, toplayabildiğimiz kadar puan toplamaya çalışacağız. Devre arası transfer döneminde tasarruflarımız olacak."
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Karla kapanan köy yolları 24 saat aralıksız çalışılarak açıldı mask
Karla kapanan köy yolları 24 saat aralıksız çalışılarak açıldı
Büyük Usta Karpov, 10 sporcuyla aynı anda satranç oynadı mask
Büyük Usta Karpov, 10 sporcuyla aynı anda satranç oynadı
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat mask
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz" mask
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz"
Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Önümüzdeki 4 maçı kazanmak istiyoruz" mask
Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Önümüzdeki 4 maçı kazanmak istiyoruz"
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı mask
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL