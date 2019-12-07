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Uşak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Saadet Coşkun (34) yönetimindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil, Dörtyol Şehit Mehmet Boşkuş Köprüsü üzerinde bariyerlere çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan Bektaş Coşkun (38), Sultan Yaygır (32) ve Yağmur Şeker (13) ile kaza sırasında köprünün altından geçerken bariyer parçalarının isabet ettiği Osman Gençer (27) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir- Ankara kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü
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