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Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Düzce'de, yolcu otobüsü ile kargo tırının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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Düzce'de, yolcu otobüsü ile kargo tırının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Kayseri'ye giden Kenan Çetinkaya yönetindeki 38 SH 441 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında, refüjdeki boşluktan karşıya geçmeye çalışan Erdal Tanrıverdi'nin kullandığı 34 JS 1415 plakalı kargo tırına çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Çetinkaya ile yardımcı Ali Atalay hadise yerinde yaşamını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı.

İtfaiye çalışanları, otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay'ın cesetlerini yaptıkları çalışma neticeyi çıkardı.

Yaralı yolcular ise sağlık araçlarıyla Düzce ve Sakarya'daki sağlık kurumularına kaldırıldı.

Karayolları çalışanları ise  kargo tırının dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplamak için çalışma başlattı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan otobanın Ankara güzergahı, temizleme çalışmasının bitirilmesinin ardından yine erişime açıldı.

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