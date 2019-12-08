İstanbul'da otomobil lokantaya girdi

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir lokantaya girdi.

Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde ilerleyen 34 KV 1074 plakalı araba, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde hakimiyetten çıkarak, 6 katlı bir binanın alt katındaki restorana çarptı.

Vaziyetin haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yanındaki şahısların, yardımla camı kırmasıyla taşıttan çıktığı ve vaka yerinden kaçtığı bilindi.

Araba çekici yardımıyla restorandan çıkarılırken, dükkanında parasal zarar geldi.

Restoranın sahibi Talat Kılıç, kazayı komşularının aramasıyla bildiğini, sürücünün kaçtığını ve takribî 100 bin liralık hasarları olduğunu söyledi.