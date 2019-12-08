Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:31 TSİ

Başkentte bir otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

+1
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 06 HZ 030 plakalı otomobil, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, aynı yönde ilerleyen polis aracına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil trafik ışığı levhasını da devirirken, her iki araç da yol kenarına savruldu.

Kazada hafif yaralanan sürücü ve 2 polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında mask
2 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Yunuslar balıkçılarla yarıştı mask
Yunuslar balıkçılarla yarıştı
Antalya'da aralıkta deniz keyfi mask
Antalya'da aralıkta deniz keyfi
Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti mask
Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Başkentte bir otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı mask
Başkentte bir otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
İstanbul'da otomobil lokantaya girdi mask
İstanbul'da otomobil lokantaya girdi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL