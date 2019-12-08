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Yunuslar balıkçılarla yarıştı

Tekirdağ’dan denize açılan balıkçılarla yarışan yunuslar, kameralara yansıdı.

Tekirdağ’dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, denizde çok rakamda yunusun kendilerine yanaştıklarını fark etti. Arkadaş canlısı ve reyin meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizde bulunan balıkçı teknesiyle yarış yaparak hareketleriyle gösteri yaptı. Yunusları gören balıkçılar da o anları cep telefonu kameralarıyla görüntü aldı..

Yunusları görüntüleyen balıkçı İdris Şeremet, "Bir anda etrafımızda dost canlısı yunusların yaklaştığını fark ettik. Tekneye yaklaşıp bize bir süre eşlik ettiler. Çok sayıda yunusun bize eşlik ettiğini görünce o anki heyecandan kameraya sonradan almaya başladım” dedi.
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