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Engelli yaşlı çift hayırseverlerden yardım bekliyor

Adana’da engelli yaşlı çift, aldıkları bin 150 lira engelli maaşıyla sağlık sorunları nedeniyle geçinemiyor. Ellerine geçen paranın büyük kısmını eczanelerden aldıkları ilaçlara veren çift, hayırseverlerden yardım bekliyor.

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Salim Yılmaz (65) ve Fatma Yılmaz (67) çifti 40 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocukları dünyaya geldi. Çift gündelik işlerde çalışırken 10 yıl önce Fatma Yılmaz’a, göğüs kanseri teşhisi konuldu ve 2 göğsü alındı. Bundan sonra hastalıklar Yılmaz’In peşini bırakmadı ve şeker, kalp, tansiyon ile kadın hastalıklarına yakalandı. Çalışamaz hale gelen Yılmaz’a devlet engelli maaşı bağladı ve 600 lira maaş almaya başladı.

İLAÇLARINI ALAMADILAR

3 yıl önce ise geçirdiği kalp krizi nedeniyle çalışamaz hale gelen Salim Yılmaz’a devlet 550 lira engelli maaşı bağladı. Çocuklarının durumu da kötü olduğu için kimsenin bakmadığı çift şimdi ise aldıkları maaşlarla geçinemiyor. Eczaneden sürekli aldıkları ilaçlar nedeniyle geçinemeyen çift borçları yüzünden de bu ay ilaçlarını alamadı.

"İLAÇ BORCUMUZ VAR"

Fatma Yılmaz ise zor durumda olduklarını belirterek, "Maaş alıyorum ama yetmiyor. İlaçlarımı alamıyorum. Yardım istiyorum. Adam da çalışmıyor. İlaçlarımı alamadım. Eczaneye borcumuz var" şeklinde konuştu.
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