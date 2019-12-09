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Tarihi Sirkeci Garı 112 istasyonunda çıkan yangın korkuttu
Tarihi Sirkeci Tren Garı’nda bulunan 112 istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yangın sonrası ambulans merkezinde maddi hasar oluştu.
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Yangın,Tarihi Sirkeci Tren Garı’nda bulunan 112 ambulans istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ambulans merkezindeki temizlik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans istasyonunda maddi çaplı hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz