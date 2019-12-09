Seyyar tezgahlardan çıkan lezzetler büyük beğeni topluyor

Kentteki semt pazarlarında her sabah tezgah açan köfte ve gözleme satıcıları esnafla birlikte vatandaşlara ucuza sundukları yemek hizmeti ile dikkat çekiyor. Seyyar tezgahlardan çıkan lezzetler ise herkes tarafından büyük beğeni topluyor.

Kentte uzun yıllardır semt pazarlarında köfte ekmek tezgahı açan seyyar esnaf Ali Sazak, lokantalar ile birlikte diğer satıcılara göre kendilerinin fiyatlarının uygun olduğunu ifade ederek, “Aşağı yukarı 10 yıldır buradayım, Çarşamba pazarında köfte satıyorum. Köfte, çöp şiş, Adana, tavuk, uykuluk, ciğer satıyorum. Gelip de bu lezzeti beğeniyorlar, daha çok açık hava olduğu için rahat bir şekilde yemeği yiyor, mangalı hazır, çeşitlerimiz çok. Pazar kültürü oldu, millet pazara geldiği zaman alışveriş yapıyor, acıktığını hissediyor hadi bir yemek yiyeyim diyor. Bir de yediği zaman, lezzeti aldığı zaman diyor ki gerçekten pazar köftesi de güzel. Fiyatlarımız köfte yesin ayranıyla beraber 8-9 TL, yarım ekmek çöp şiş yesin aynı 9 TL. Bizim fiyat konusunda da uygun. Pazar ucuz, fiyatlar ucuz” diye konuştu.

“BİZ UCUZA HİZMET VERİYORUZ”

Pazarda her sabah esnaf ile birlikte gözleme tezgahı açan ve 3 kişi çalışarak özellikle sabah erken saatlerde pazarcı esnafına kahvaltılık olarak gözleme ve katmer satan Reyhan Koçhan ise birçok çeşitte gözleme ve hamur işi lezzetlerini beğeniye sunduklarını ifade etti. Üngör, “Pazarda eskiden annelerimizin, dedelerimizin zamanında yapılan katmer, gözleme çeşitlerini yapıyoruz. Tahinli, patatesli, kabaklı, ıspanaklı, köy ekmeği, bazlama dediğimiz ekmek türünden yapıyoruz. Yengem, annem beraber çalışıyoruz. Gözlemeler normal başka kişilerin yaptıklarıyla aynı değil, biz biraz daha ucuz veriyoruz, 4 TL, katmerler 7 TL, tahinli olanlar 8 TL, mısır ekmekleri, köy ekmekleri var 2 TL” dedi.

“KARNIMIZI DOYURUYORUZ SONRA DA ÇIKIP PAZARIMIZI YAPIYORUZ”

Pazar alışverişine gelmişken yemek ihtiyacını karşılayan müşterilerden birisi ise pazar lezzetlerini herkese tavsiye ettiğini kaydederek, “Sürekli bu pazara geliyoruz, evimiz doğal olarak burada olduğu için. Yakın yerleri tercih ediyoruz pazarda da. Geldiğimiz zamanda da güzel lezzetleri, börek yapan arkadaşımızın böreklerinden yemeden geçmiyoruz. Karnımızı doyuruyoruz burada, buradan çıkıp pazarımızı yapıyoruz. Herkese de tavsiye ederim. Mutlaka ustamızın böreklerinden yesinler, özellikle ballı tahinlisini bir denesinler. Zannedersem başka yerde bu lezzeti bulamayacaklar” ifadelerini kullandı.