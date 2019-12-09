Şırnak'ta şehit olan kadın bomba imha uzmanının görev başındaki görüntüleri
Jandarmanın sosyal medya hesabından 15 Kasım'da "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, bomba imha uzmanlarının faaliyetlerini gözler önüne seriyor
Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan kadın bomba imha uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, 15 Kasım'da Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yer aldığı öğrenildi.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter hesabından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda şehit Çevik, bomba imha uzmanlarının faaliyetlerini gözler önüne seriyor.
Özel bomba imha uzmanı giysileri içindeki Çevik, arazide tuzaklanan bir patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha ettikten sonra kaskını çıkarıp başparmağıyla başarı işareti yapıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz