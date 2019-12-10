Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 09:13 TSİ

Uyuşturucu ticareti sahte çek senet düzenleyen çeteye operasyon

İstanbul’da, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘sahte çek, senet’ düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ‘ uyuşturucu ticareti’, ‘ sahte çek, senet’ düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik özel harekat polislerin de desteğiyle sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri, daha sonra içeride arama yaptı, ‘silahlı örgüt’e ait dokümanlar ele geçirildi.

Yapılan aramaların ardından örgüt üyesi oldukları tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Örgütün, silah kullanarak ‘uyuşturucu ticareti’ yaptıkları, ‘sahte çek ve senet’ düzenledikleri ileri sürüldü.

  • Öte yandan gözaltı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
  • (İHA)
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti mask
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Konya’da iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü mask
Konya’da iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazası kamereda mask
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazası kamereda
Jandarmadan barut kokusu parfüm kokusu paylaşımı mask
Jandarmadan barut kokusu parfüm kokusu paylaşımı
Tarihi Sirkeci Garı 112 istasyonunda çıkan yangın korkuttu mask
Tarihi Sirkeci Garı 112 istasyonunda çıkan yangın korkuttu
Evine kestirme yoldan gitmek isterken hayatından oldu mask
Evine kestirme yoldan gitmek isterken hayatından oldu
E- 5 Karayolunda darp edilmiş halde bulunan ceset şok etti mask
E- 5 Karayolunda darp edilmiş halde bulunan ceset şok etti
Park halinde olan minibüsün freni boşaldı dükkana daldı mask
Park halinde olan minibüsün freni boşaldı dükkana daldı
Mega kentte terör estiren Motosikletli mağanda mask
Mega kentte terör estiren Motosikletli mağanda
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada mask
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti mask
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı mask
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı mask
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı mask
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL