Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 09:20 TSİ

Çıldır gölü dondu ziyaretçiler heyecanlı anlar yaşadı

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan, Çıldır Gölü, kısmen dondu. 25 santim buz tutan gölde, atlı kızaklarla ilk gezintiye yapan yerli turistler, heyecanlı anlar yaşadı.

Büyütmek için resme tıklayın

Çıldır Gölü’nün başlangıç noktası olan ve Taşbaşı Köyü mevkiinde köylüler önce atlarını buz üzerine çıkardı. Ardından kızaklarla buzu test ettiler. Yaklaşık 25 santim donan gölde daha sonra yerli turistleri atlı kızaklarla gezdirdiler. Buzdan gelen ‘çıtırtı’ sesi ise misafirleri heyecanlandırdı.

“Uçağa binmiş gibi heyecan yaşadım”

İstanbul’dan Kars’a gezmen için gelen Serpil Gökyıldırım, “Çok güzel bir duygu, zaten buraya Çıldır Gölü’nde kızakla kaymak için gelmiştim. Harika bir duygu, donduğu için de çok sevindim. Uçağa binmiş gibi bir heyecan yaşadım” dedi.

“İNANILMAZ GÖLÜN ÜZERİNDE BÖYLE BİR ZEVK MUHTEŞEM”

Tur operatörüyle ilk kez Kars’a geldiğini ifade eden Filiz Şenli, “Çok keyifli, ben zaten normalde kayak yapıyorum. Aynı onun verdiği huzur gibi, inanılmaz gölün üzerinde böyle bir zevk muhteşem, geldiğimize değdi. İlk andan itibaren anladık. Çok keyif aldık. Ortam çok güzel” diye konuştu.

Kars’ı görmek istediğine belirten Saniye Okay, “Çok güzel, zaten buraları görmek istemiştim. Gördüğüm için çok mutluyum. Atlı kızakla kaymak çok güzeldi. Gerçekten heyecan vericiydi. Çok mutlu oldum. Gelsinler buraları görsünler. Zaten Türkiye’nin her tarafı cennet, Kars’ta ayrı bir güzel” şeklinde konuştu.

“BU DÖNEMDE BUZ TUTMUYOR DEDİLER”

Kars’a ikinci kez geldiğine dikkat çeken Arzuhan Çarıkçı, şunları söyledi:

“Çok güzeldi. Ben zaten ikinci gelişim Kars’a ama Çıldır Gölü’ne gelmemiştim. Tekrar çok hayran kaldığım için geldim. Bir de buz tutması benim için bir şans oldu. Bu dönemde buz tutmuyor dediler. Ama bence çok heyecanlı, güzeldi, çok memnun kaldım. Kars İstanbul’da çok popüler, millet sıra bekliyor gelmek için bildiğim kadarıyla, bende kendimi şanslı sayıyorum.”

Çıldır Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Havaların soğuması ve gölün buz tutmasıyla Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle Kars’a gelenler soluğu Çıldır Gölü’nde alıyor. Taşbaşı Köyü’nde göl kıyısında bulunan Yunus Daşdemir’in yerine gelen misafirler, burada hem dinlenme imkanı buluyor, hem de göz üzerinde atlı kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

# GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Spil Dağı Milli Parkı’nda oluşan obrukta yapılan inceleme tamamlandı mask
Spil Dağı Milli Parkı’nda oluşan obrukta yapılan inceleme tamamlandı
9 milyon yıl öncesinin izlerini barındıran Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları mask
9 milyon yıl öncesinin izlerini barındıran Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları
Bir çok Türk filmine konu olan İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü mask
Bir çok Türk filmine konu olan İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü
Doğası ve güzelliğiyle binlerce turisti ağırlayan Güney Şelalesi hayran bırakıyor mask
Doğası ve güzelliğiyle binlerce turisti ağırlayan Güney Şelalesi hayran bırakıyor
Zerzevan Kalesine turist akını mask
Zerzevan Kalesine turist akını
Karadenizin Kudavas Şelalesi görenleri hayran bırakıyor mask
Karadenizin Kudavas Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Görenleri hayran bırakan oylat mağarası mask
Görenleri hayran bırakan oylat mağarası
Ters Ev görenleri şaşkına çeviriyor! Ankara'daki Ters Ev nerede? mask
Ters Ev görenleri şaşkına çeviriyor! Ankara'daki Ters Ev nerede?
Dünyayı gezen Türk gezgin, edindiği bilgileri paylaşarak para kazanıyor mask
Dünyayı gezen Türk gezgin, edindiği bilgileri paylaşarak para kazanıyor
Dünyayı gezen gezgin Türk turizmin geleceğine ışık tutuyor mask
Dünyayı gezen gezgin Türk turizmin geleceğine ışık tutuyor
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada mask
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti mask
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı mask
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı mask
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı mask
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL