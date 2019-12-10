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Şehit uzman çavuşun Şehit düşmeden önce çekilen videosu duygulandırdı

Şırnak’ta EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar’ın şehit düşmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı.

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Dün Şırnak’ın idil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen Havza nüfusuna kayıtlı Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar’ın arkadaşı ile birlikte araçta giderken “Yaralarım” adlı türküyü söylediği videoya ulaşıldı.

Kemal Sayar’ın saz çalıp, arkadaşı ile söylediği, “Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş” isimli türkü dinleyenleri duygulandırdı.
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