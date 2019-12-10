Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:17 TSİ

Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı

Rusya’nın Moskova kentindeki metro istasyonlarının tuvaletlerine güvenlik kameralarının yerleştirilmesi tepkilere neden oldu.

Büyütmek için resme tıklayın

Rusya’nın Moskova kentinde bulunan metro istasyonlarının tuvaletlerindeki klozetlerin üst kısımlarına kameralar yerleştirildi. Kameraları fark edenler vatandaşlar sosyal medya üzerinden konuyla ilgili tepki gösterdi.

Moskova Metrosu Basın Servisi de konuyla ilgili açıklama yaparak tuvaletlere kameraların takıldığını doğruladı. Gerekçe olarak ise güvenlik sorunları gösterildi. Doğrudan klozetlerin bulunduğu kabinlere takılan kameraların tepki çekmesine karşın kendini savunan metro idaresi, kameraların insanların ihtiyaçlarını giderdiği anda çekim yapmadığını belirterek, sadece kapıdan içeri girişlerde ve çıkışlarda çekim yapıldığını ifade etti. Açıklamanın ardından ikna olmayan Ruslar, sosyal medya üzerinden tekrar tepki gösterdi. Kimsenin özel hayatının kalmadığını belirten kullanıcılar, bir an önce kameraların metro istasyonlarındaki tuvaletlerden sökülmesini talep etti.
# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Polis dur ihtarına uymayan sürücüyü aracın içine atlayarak durdurdu mask
Polis dur ihtarına uymayan sürücüyü aracın içine atlayarak durdurdu
Putin’in nükleer füze fırlatma çantası televizyon kanalında görüntülendi mask
Putin’in nükleer füze fırlatma çantası televizyon kanalında görüntülendi
Almanya Cumhurbaşkanı’ndan sevilen çizgi fim karekteri fareye liyakat nişanı mask
Almanya Cumhurbaşkanı’ndan sevilen çizgi fim karekteri fareye liyakat nişanı
Rus uçakları İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı mask
Rus uçakları İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı
Bağdat’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilere ateş açıldı mask
Bağdat’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilere ateş açıldı
Benzin istasyonundaki şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi mask
Benzin istasyonundaki şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi
Lübnan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu mask
Lübnan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Filistin devlet televizyonunda çalışan 4 Filistinli gazeteci gözaltına alındı mask
Filistin devlet televizyonunda çalışan 4 Filistinli gazeteci gözaltına alındı
İran’da düğün salonunda doğal gaz sobası patladı mask
İran’da düğün salonunda doğal gaz sobası patladı
Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı mask
Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada mask
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti mask
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı mask
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı mask
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı mask
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL