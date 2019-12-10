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Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı

Balıkesir’de kaptanlığını Tekin Kuzey’in yaptığı Orion isimli tekne Marmara Adası yakınlarında kendilerine eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı. Yunusların oluşturduğu görsel şöleni saniye saniye kaydeden kaptan Tekin Kuzey’in yaşadığı coşku da sesine yansıdı.

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Balıkesir’in Ege kıyısı olan Burhaniye’den Orion isimli teknesi ile yola çıkan Tekin Kuzey, Marmara Adası’nı geçip İstanbul’a doğru ilerlerken yunusların sürprizi ile karşılaştı. Yaklaşık 50 yunus Orion’a yarım saat boyunca eşlik etti. Teknenin sağından, solundan ve önünden hızla ilerleyen yunusların oluşturduğu görsel şöleni saniye saniye kaydeden Kaptan Tekin Kuzey, yunusların dansını heyecanla anlattı.
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