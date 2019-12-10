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Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı

Balıkesir’de kaptanlığını Tekin Kuzey’in yaptığı Orion isimli tekne Marmara Adası yakınlarında kendilerine eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı. Yunusların oluşturduğu görsel şöleni saniye saniye kaydeden kaptan Tekin Kuzey’in yaşadığı coşku da sesine yansıdı.