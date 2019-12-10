Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi görevlileri tarafından kentin çeşitli kırsal alanlarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkardı. Fotokapana yansıyan görüntülerde, kızıl tilki, kurt ve domuz dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın yaban hayatıyla ilgili resmi çalışmaların 2013 yılında başladığını söyledi. Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüttüklerini belirten Erişmiş; “2016 yılından sonra da izlemeye dönük yani tehdit altında olan türler üzerinde izleme işlemleri yapıldı. Bu yaban hayatı içerisinde sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve memeliler oluşuyor. Ayrıyeten iç sular dediğimiz balıklarla ilgili de izlemelere devam etmekteyiz. Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde bu çalışmalar devam ediyor” dedi.

Türkiye’de 170 memeli hayvanın bulunduğunu, bunlardan 45’in Afyonkarahisar’da da olduğuna dikkat çeken Erişmiş, fotokapanlarla birçok yaban hayvanını görüntülediklerini söyledi. Erişmiş şöyle devam etti:

“Fotokapanlara takılanlar bazıları kızıl geyik, çakal, kurt, domuz, tilki, sansar, kaya sansarı ve porsuk. Burada hedefimiz 3 hayvanı daha gözlemlemek. Sırtlan, bunun olasılığı düşük. Bir vaşak görüntüsü çevre illerde olduğundan dolayı beklentimiz şehir baskısından dolayı bu tarafa gelirse diye görüntülemeyi arzu ediyoruz. Birde boz ayı görüntülemek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnşallah başarabiliriz.”