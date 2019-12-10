Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 12:44 TSİ

Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti

Başkent’te tartıştığı yolculara küsen özel halk otobüsü şoförü, dakikalarca otobüsü bekletti.

Büyütmek için resme tıklayın

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde özel bir halk otobüsünün şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Şoför, durakta bekleyen yolcuları almak isteyince otobüsteki vatandaşlar içerisinin dolu olduğunu ve durakta bekleyen yolcuların nereye sığacaklarını belirterek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonucu şoför, "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum, polis çağırın. Aşağıdaki yolcuları hiç düşünmüyorsunuz" diyerek otobüsü dakikalarca bekletti. Yolcular, işe geç kaldıklarını belirterek otobüsü hareket ettirmesi için uzun süre şoförü ikna etmeye uğraştı. Sonunda ikna olan şoför otobüsü hareket ettirdi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Konya’da iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü mask
Konya’da iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazası kamereda mask
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazası kamereda
Uyuşturucu ticareti sahte çek senet düzenleyen çeteye operasyon mask
Uyuşturucu ticareti sahte çek senet düzenleyen çeteye operasyon
Jandarmadan barut kokusu parfüm kokusu paylaşımı mask
Jandarmadan barut kokusu parfüm kokusu paylaşımı
Tarihi Sirkeci Garı 112 istasyonunda çıkan yangın korkuttu mask
Tarihi Sirkeci Garı 112 istasyonunda çıkan yangın korkuttu
Evine kestirme yoldan gitmek isterken hayatından oldu mask
Evine kestirme yoldan gitmek isterken hayatından oldu
E- 5 Karayolunda darp edilmiş halde bulunan ceset şok etti mask
E- 5 Karayolunda darp edilmiş halde bulunan ceset şok etti
Park halinde olan minibüsün freni boşaldı dükkana daldı mask
Park halinde olan minibüsün freni boşaldı dükkana daldı
Mega kentte terör estiren Motosikletli mağanda mask
Mega kentte terör estiren Motosikletli mağanda
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada mask
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti mask
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı mask
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı mask
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı mask
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL