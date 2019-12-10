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Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi

İstinye’de otomobiline binmek için eşiyle aracına yönelen adama, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bacağından yaralanan adam can havliyle kaçarken, olaya şahit olan eşinin yaşadığı dehşet güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Sarıyer İstinye Halil İbrahim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada yaşayan Ali A., eşi Gamze A. ile birlikte dışarıya çıktı. Önden çıkan Ali A., otomobiline yönelerek binmek istedi. O esnada kimliği belirsiz bir şahıs tabancasını çıkartarak adama ateş açtı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan Ali A., can havliyle toparlayarak kaçarken, saldırgan şahıs ise bir otomobile binerek kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyrettikleri esnada yaralı Ali A., vatandaşların yardımıyla İstinye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENÇ KADIN DEHŞETİ YAŞADI

Öte yandan eşine saldırı yapıldığı esnada binadan çıkan Gamze A.’da sesleri duyunca koşarak yola çıktı. Eşini yaralı halde, saldırganı ise elinde silahla kaçarken, gören kadın binaya sığındı. Kısa bir süre sonra binadan çıkan kadın eşinin peşinden gitti. Dehşeti yaşayan genç kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine yaşadıklarını anlattı. Polis ekipleri de çevredeki inceleme yaparak çevrede görgü tanığı aradı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada yerde 2 adet mermi buldu. İncelemesi yapılan mermiler delil torbasına konuldu.

“KADIN ‘POLİS ÇAĞIRIN’ DİYE FERYADI FİGAN EDİYORDU”

Olayı duyan eski milletvekili Haluk Pekşen, “11:00 sıralarında silah sesleri gelince balkona fırladık. Burada bir kadının feryadı figan içerisinde seslerini duydum. Polis çağırın diye bağırıyordu. Sonra geldiğimizde eşinin ayağından ve kalçasından yaralandığı bilgisini öğrendik. Hastaneye kaldırılmış, kadının arkasından polis memurları geldiler ve ifadesini aldılar. Çete hesaplaşması olduğu söyleniyor. Hanımefendi eşine kimler tarafından saldırıldığını söyledi. Soruşturma aşamasında, vuran şahsın da eşkallerini verdi. Yakalanması an meselesidir diye düşünüyorum” dedi.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının yaşadığı dehşet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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