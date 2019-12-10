Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 19:31 TSİ

MHP Isparta İl Başkanı Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı

MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

Eğirdir ilçesindeki Kovada kanal boyu mevkisinde elektrik hattı döşemesiyle uğraşan Bayram, akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayram, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bayram'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- "Genel durumu hastaneye geldiğine göre iyi"

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesinde meydana geldiğini söyledi.

Bayram'ın Isparta Şehir Hastanesine olaydan 45 dakika sonra getirildiğini belirten Keskin, "Bize gelmeden hastanın kalbi iki kez durmuş ve gerekli müdahaleler yapılmış. Gereken müdahaleleri acil servisimizde yaptık. Tabii ki bu yüksek travmalı bir durum. Bundan dolayı yoğun bakıma aldık hastamızı." diye konuştu.

MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın yoğun bakım ünitesinde uyutulduğu bilgisini veren Keskin, şöyle konuştu:

"Hastamızı 48 saat sonra uyandırmayı planlıyoruz. Tedavi sonucu da 48 saat sonra daha net belli olur. Hastanemize başvurduğuna göre şu an genel durumu daha iyi. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Hastamız stabil durumda, 48 saat sonra daha net bilgi verebiliriz."

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNCELLEME- MHP Isparta İl Başkanı Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı mask
GÜNCELLEME- MHP Isparta İl Başkanı Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı
Günün Özeti 10.12.2019: Siyaset, Ekonomi, Futbol Video Haberler mask
Günün Özeti 10.12.2019: Siyaset, Ekonomi, Futbol Video Haberler
Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı mask
Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı
Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde gençlerle buluştu mask
Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde gençlerle buluştu
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı
Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL