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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, İstanbul'a geldi.
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