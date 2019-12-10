Dün 21:33 TSİ
PSG - Galatasaray maçına doğru - Mario Lemina - PARİS
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
PARİS - Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz