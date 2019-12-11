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Depreme kahvede yakalanan vatandaşların panik halleri kamerada

Balıkesir’de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.

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Depreme kahvede yakalanan vatandaşlar depremin hissedilmesi ile birlikte masaların altlarına saklandı. Bazı vatandaşların ise kendilerini dışarı attığı görüldü.
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