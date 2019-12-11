Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü

Rusya’nun Krasnoyarsk kentinde bir tren istasyonunda çalışan demir yolu işçisi, bekleme halinde olan trenin üzerinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. Kablolara temas eden işçi, yüksek voltaj nedeniyle yanmaya başladı. Hiçbir güvenliğin olmadığı tren istasyonunda elektrik akımına kapılan işçi, kablolardan kurtularak vagonun üzerine düştü ve yanmaya devam etti.

Tren istasyonunun yakınlarından geçen bir kişi olayı kayda alırken, işçi vagonun üzerinde yanarak öldü. Olay yerine gelen ekipler, işçinin yanmış bedenini adli tıp morguna götürdü. Yapılan araştırmada işçinin 2-3 dakika boyunca 27 bin voltluk elektrik akımına maruz kaldığı tespit edildi. Yetkililer, tren istasyonu çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam edeceğini söyledi.