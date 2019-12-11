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Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. 

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. 
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Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA mask
Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA
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