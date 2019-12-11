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Vucudunda darp izleri bulunan bebeğin şüpheli ölümü

Esenyur’ta yakınları tarafından “durumu ağır” denilerek özel bir hastaneye getirilen yabancı uyruklu 5 buçuk aylık kız bebek hayatını kaybetti. Bebeğin vücudunda darp izleri olduğu söylenirken bebeği hastaneye getirenler 2 kişi gözaltına alındı. Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir 5 buçuk aylık bebek “durumu ağırlaştı” denilerek Esenyurt’ta bulunan bir özel hastaneye getirildi. Hastanede yapılan incelemede bebekte darp izlerine rastlandı. Minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bebeği hastaneye getiren yabancı uyruklu Mohammed A., Mohammed Jıhhad N. bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine Esenyurt İlçe Emmiyet Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis hayatın kaybeden bebeğin ailesinin evine araştırma için gittiklerinde ise anne Dianna Najar’ın evde olmadığını tespit etti. Annenin şehir dışına kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili akrabası olduğu öğrenilen 2 kişi polis merkezinden sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 buçuk aylık bebeğin ölümü ile ilgili araştırmaya devam edildiği öğrenilirken bebeğin hastaneye getirilme anı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bebeğin bir kişi tarafından kucakta taşınarak acil servisi bölümünden içeri girdiği görülüyor.

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