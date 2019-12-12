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İmitasyon altın dolandırıcılığı çok sayıda vatandaş mağdur

Esenyurt’ta dükkanını imitasyon altın ile dolduran sözde kuyumcu Murat Ş. vatandaşı "kar payı" vaadiyle dolandırarak kayıplara karıştı. Ödeme almak için kuyumcuya gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Kuyumcuyu açık bırakarak kayıplara karışan zanlının vitrininde bulunan altınların da imitasyon olduğu ortaya çıktı. Zanlının yaklaşık 100 kişiden 1 milyon lira para toplandığı tahmin ediliyor.

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Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kuyumculuk işi yapan Murat Ş. çevredeki esnaf ve vatandaşların güvenini kazanarak ellerindeki altın ve nakit parayı topladı. “Kar payı” adı altında paralarını katlayacaklarını düşünen vatandaşlar, ellerinde bulunan bütün birikimleri Murat Ş.’ye teslim etti. Uzun süredir ileri tarihler vererek vatandaşların ödemesini erteleyen şüpheli şahıs, “Yarın herkese ödemeleri yapacağım” diyerek dükkana davet etti. Öğle saatlerinde dükkana gelen şahıslar, kapısı açık boş kuyumcu dükkanı ile karşılaştı. Tezgahta ve vitrinde imitasyon sahte altınların olduğu dükkanda sorumlu kimseyi bulamayan mağdurlar, polise haber verdi. Yaklaşık 100 kişinin paralarını kaptırdığını iddia eden mağdurlar vurgunun 1 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Mağdurlar şikayette bulunmak için Esenyurt Kıraç Polis Merkezine giderek Murat Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

“MİLYONLUK VURGUN”

Dolandırıcı mağdurlarında Cemile Uğur, Murat Ş.’ye güvendiğini belirterek, ”Maaşımızdan kalan üç beş kuruş paramızı bu şahsa verip değerlendirmesini istiyorduk. Ancak bir süredir sürekli ödemeleri ertelemeye başladı. Bana bugün için ödeme yapılacağını söylemişti. Ben buraya geldiğim de başka kişilerin de kapıda olduğunu görünce şok oldum. Herkese bugün için söz vermiş ancak kendisi ortada yok. Liste kabarık yaklaşık 100 kişinin mağdur olduğunu biliyoruz. Milyonluk vurgun yapıp ortadan kayboldu” diye konuştu.

“Bankadan daha fazla faiz veriyordu”

Zülfükar Mert isimli mağdur ise dolandırıcının insanları yalanlarıyla ikna ettiğini söyleyerek, ”Bu şahs insanlara ’banka sana ne veriyorsa ben daha fazla veriyorum. Banka bire iki veriyor ise ben bire beş veriyorum’ diyordu. Bizden paraları topladı sürekli ileri tarihlere ödeme tarihi verdi. Biz ne zaman gelsek başka bir zaman ödeme olacak diye erteledi sürekli bizi. Bizde inandık, kandık bu şahsa tüm paramızı verdik. Bugün geldiğimizde boş dükkanda karşılaştık” dedi.

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